В Москве все школы будут переведены на карточную систему до конца года / …изменения планируются и в детских садах

Публикации за 24.04.17

В этом году в московских школах завершится внедрение информационной системы «Проход и питание», которая позволит родителям следить, когда ребенок зашел и вышел из школы, и что он покупал в буфете. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Отмечается, что все ученики до начала учебного года будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей – либо социальной карты учащегося, либо карточки или браслета «Москвенок».

«До конца года мы планируем охватить системой «Проход и питание» все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп, помимо уже охваченных. В 2018 году система будет работать во всех зданиях дошкольных групп», – уточнили в департаменте информационных технологий города Москвы.

Предполагается, что после внедрения системы родители смогут посмотреть «историю посещения школы» и «историю покупок в буфете» в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Кроме того, можно будет подключить информирование по электронной почте или через push-уведомления.

Особо заботливые родители могут при этом установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов, а также лимит денежных трат ребенка в буфете.

Информационная система может быть подключена к социальной карте ребенка, либо можно подключиться к ней с помощью карты «Москвенок», которую в школе выдадут бесплатно,

Сегодня «Проход и питание» работает в более чем 1,7 тысячи зданий школ и ею пользуются свыше 860 тысяч учеников.

Как отмечается, до конца 2018 года подобная система будет введена и в детских садах, с той разницей, что карты будут выдаваться родителям, родственникам, или доверенным лицам. Без такой карты ребенка из садика забрать будет нельзя.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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