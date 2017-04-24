Скончалась советская актриса Лариса Кронберг

Публикации за 24.04.17

Сегодня на 88-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино, внештатная сотрудница КГБ Лариса Кронберг. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации.

Артистка родилась 23 мая 1929 года в семье военнослужащего. В1954 году она закончила ВГИК и вошла в штат театра-студии киноактёра и киностудии «Мосфильм», где работала до 1983 года.

За свою профессиональную деятельность она успела сыграть более чем в 30 фильмах, таких как «Звезды на крыльях», «Девушка с гитарой», «Олеко Дундич», «Ночь без милосердия», «Невеста с севера». Но славу ей принесла роль инженера Зины Ивановой в «Большой семье».

Кронберг также известна участием в операции советской спецслужбы по вербовке французского дипломата Мориса Дежана, назначенного послом в СССР в конце 1955 года.

Во время одного из их «свиданий» в квартиру ворвался «ревнивый муж» актрисы, который на самом деле являлся агентом госбезопасности. Он набросился на дипломата с кулаками и начал грозить судом. Чтобы избежать скандала, Дежану пришлось обратиться за помощью к московским знакомым, которые с радостью её предоставили – в обмен на сотрудничество с КГБ.

Позже история стала известна, президента Франции Шарль де Голль был крайне недоволен ситуацией и со скандалом отправил Дежана в отставку.

За участие в «спецоперации» Кронберг была награждена швейцарскими часами из золота и бриллиантов.

Москва, Мария Вяткина

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