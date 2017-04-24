Центр Москвы перекроют в связи с репетицией парада Победы

Публикации за 24.04.17

В центре Москвы завтра, 25 апреля, с 22:00 до 24:00 будет ограничено движение на участке Тверской улицы от Пушкинской до Манежной площади. Как сообщается на официальном портале правительства Москвы, это связано с репетицией парада Победы.

Власти города просят автолюбителей по возможности отказаться от поездок на в центре города и воспользоваться общественным транспортом. Сообщается, что объехать закрытый участок в центре столицы можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка.

Напомним, парад Победы на Красной площади традиционно начнется 9 мая в 10:00. В этом году в нем впервые в истории будет участвовать арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения.

Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил России. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У».

В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят 17 вертолетов и 55 самолетов, среди которых ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Москва, Мария Вяткина

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