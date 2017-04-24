Путин раскритиковал суету законодателей

Публикации за 24.04.17

Президент РФ Владимир Путин обрушился с критикой на законотворцев, и заявил, что в стране нет «комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы». Выступая на Совете законодателей, глава государства подчеркнул, что обеспечение стабильности и предсказуемости в этой сфере остается одной из ключевых задач.

«Не все проблемы еще решены. Пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую, всестороннюю проработку, недостаточно учитываются научные и экспертные оценки. Не изжита, к сожалению, спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета», – цитирует Путина «Интерфакс».

По мнению президента РФ, вина за это лежит не только на законодательной власти, но и на исполнительной. «Исполнительная власть часто подталкивает: «Быстрей, быстрей, быстрей», – сказал глава государства и добавил, что распространенное мнение о том, что чем быстрее примут закон, тем лучше – это «примитивно».

В то же время, с его точки зрения, сложившая ситуация, когда корректировки и поправки законов продолжаются годами, недопустима. «Отсюда немало проблем и сбоев в правоприменительной практике», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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