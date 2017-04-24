NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.04.17

Путин раскритиковал суету законодателей

Путин раскритиковал суету законодателей

Президент РФ Владимир Путин обрушился с критикой на законотворцев, и заявил, что в стране нет «комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы». Выступая на Совете законодателей, глава государства подчеркнул, что обеспечение стабильности и предсказуемости в этой сфере остается одной из ключевых задач.

«Не все проблемы еще решены. Пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую, всестороннюю проработку, недостаточно учитываются научные и экспертные оценки. Не изжита, к сожалению, спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета», – цитирует Путина «Интерфакс».

По мнению президента РФ, вина за это лежит не только на законодательной власти, но и на исполнительной. «Исполнительная власть часто подталкивает: «Быстрей, быстрей, быстрей», – сказал глава государства и добавил, что распространенное мнение о том, что чем быстрее примут закон, тем лучше – это «примитивно».

В то же время, с его точки зрения, сложившая ситуация, когда корректировки и поправки законов продолжаются годами, недопустима. «Отсюда немало проблем и сбоев в правоприменительной практике», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.04.17

Центр Москвы перекроют в связи с репетицией парада Победы. / Российские ученые открыли новый вид млекопитающих – Байдабатыра. / «Газпром» отдал подряды на 8 млрд микрокомпании из 5 человек. «Это «прокладка» для кого-то, кто не хочет светиться».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter