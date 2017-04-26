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Публикации за 26.04.17

В Подмосковье после зимовки возвращаются краснокнижные белые аисты
Фото mep.mosreg.ru

В Подмосковье после зимовки возвращаются краснокнижные белые аисты

В Подмосковье после зимовки начали возвращаться белые аисты. Краснокнижные птицы были замечены в нескольких районах, в том числе, на территории Волоколамского.

В этой связи региональное министерство экологии и природопользования напоминает, что до конца августа в поселках не рекомендуется заниматься ремонтными работами на водонапорных башнях, дабы не повредить места, в которых гнездятся краснокнижные птицы.

В случае необходимости срочного проведения ремонта в ведомстве настаивают на последующем восстановлении гнездовий.

Как отметил глава министерства Александр Коган, белые аисты должны кормиться самостоятельно, поэтому пытаться приманить их или потревожить громкими звуками не следует.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

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