В московском регионе объявлено штормовое предупреждение: сильный ветер несет дожди

Публикации за 26.04.17

МЧС предупреждает жителей московского региона о резком изменении погодных условий в ближайшие сутки. Ожидается сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

МЧС рекомендует по возможности поставить свои транспортные средства в гаражи или на крытые стоянки, а пешеходам советуют стараться держаться в стороне от шатких и ненадежных конструкций и строений, а также от деревьев, которые могут быть повалены сильным порывистым юго-западным ветром.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сильный ветер принесет в столичный регион дождливую погоду. В четверг и пятницу, 27 и 28 апреля, ожидаются осадки: дожди в четверг и пятницу прогнозируются умеренные – за 12 часов выпадет меньше 15 мм влаги.

Но при этом температура воздуха будет достигать 12-14 градусов.

В выходные дни вероятность дождей уменьшится.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

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