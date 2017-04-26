В «новой» Москве остались без света почти 2,5 тысячи человек

Публикации за 26.04.17

Почти 2,5 тысячи жителей «новой» Москвы остались без электроснабжения результате отключения фидера (электрической цепи), передает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Троицком АО (около 2,3 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей – 1,7 МВт», – говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что «инцидент произошел в 14:25 на энергетической подстанции «Вороново», где действием защит отключился фидер 10кВ №15».

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.17

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