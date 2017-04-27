Мэрия Москвы запретила оппозиции митинговать на Болотной площади

Публикации за 27.04.17

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие и митинг оппозиции на Болотной площади 6 мая. Столичные власти предлагают провести акцию возле метро «Октябрьское поле» или в районе Люблино, но организаторы протеста согласны только на центр Москвы.

Как сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин, в ответе мэрии на заявку говорится, что проведение шествия и митинга по заявленному маршруту невозможно в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади.

«Нам предлагают либо Перерву, либо Щукинскую. Мы, разумеется, туда не пойдем», – сказал Рыклин, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам оппозиционера, эта позиция будет изложена в письме в мэрию. «Мы согласны вести переговоры по поводу площадки в центре города, но ни при каких обстоятельствах не пойдём в Перерву», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», изначально организаторы акции рассчитывали провести шествие от Большой Якиманки до Болотной площади, где предполагался митинг с участием до 10 тысяч человек. В то же время оппозиционеры заявляли, что готовы рассмотреть и другие варианты маршрута, который, впрочем, по их мнению, должен завершаться именно на Болотной площади.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.04.17

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