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Публикации за 27.04.17

В Москве в майские праздники запретят продавать алкоголь

В Москве в майские праздники запретят продавать алкоголь

В Москве во время майских праздников будет ограничена продажа алкоголя. Крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво запретят продавать в местах массовых мероприятий и магазинах, расположенных рядом. Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре, сообщается на официальном портале правительства Москвы.

По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова, такие меры будут приняты для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий.

Напомним, в этом году 1 мая выпадает на понедельник, поэтому он объявлен нерабочим днем. День Победы, 9 мая – вторник, предшествующий ему понедельник также объявлен выходным.

В столице празднование будет проходить на 35 центральных и девяти окружных площадках. В День Победы в 19 городских парках будут запущены праздничные фейерверки.

Москва, Мария Вяткина

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