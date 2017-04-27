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Публикации за 27.04.17

На Москве-реке открыт судоходный сезон

На Москве-реке открыт судоходный сезон

Сегодня в акватории Москвы-реки открылась пассажирская навигация. Порядка 150 теплоходов в течение летнего сезона будет перевозить пассажиров и проводить водные экскурсии, передает «Интерфакс».

Как отметил заместитель главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, Москва-река пока используется в основном для перевозки туристов, а не как «полноценная транспортная артерия». «Но мы разрабатываем этот вопрос», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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