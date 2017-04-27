В Москве перекрывают движение на 18 центральных улицах

Публикации за 27.04.17

Сегодня в Москве с 17:00 будут перекрыты для движения транспорта 18 улиц, а с 19:00 6 центральных станций столичного метрополитена также будут закрыты для выхода пассажиров. Такие меры приняты в связи с репетицией парада Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном портале правительства Москвы.

В частности, для проезда транспорта будут закрыты улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Баррикадная, Новый Арбат, Народного Ополчения, Мнёвники, Моховая, Воздвиженка, а также Большоая Садовая, Садовая-Кудринская и Болотная.

На Звенигородском шоссе, Кремлевской набережной, Триумфальной и Болотной площадях, на Новинском бульваре, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах также будут действовать определенные ограничения.

Станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и для пересадки, предупреждают столичные власти.

Движение по маршруту будет восстановлено после окончания репетиции, точное время не указано.

Стоит отметить, что аналогичные ограничения для транспорта будут введены 3 мая и 7 мая, когда также пройдет репетиция парада Победы.

Москва, Мария Вяткина

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