NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.04.17

В Москве перекрывают движение на 18 центральных улицах

В Москве перекрывают движение на 18 центральных улицах

Сегодня в Москве с 17:00 будут перекрыты для движения транспорта 18 улиц, а с 19:00 6 центральных станций столичного метрополитена также будут закрыты для выхода пассажиров. Такие меры приняты в связи с репетицией парада Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном портале правительства Москвы.

В частности, для проезда транспорта будут закрыты улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Баррикадная, Новый Арбат, Народного Ополчения, Мнёвники, Моховая, Воздвиженка, а также Большоая Садовая, Садовая-Кудринская и Болотная.

На Звенигородском шоссе, Кремлевской набережной, Триумфальной и Болотной площадях, на Новинском бульваре, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах также будут действовать определенные ограничения.

Станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и для пересадки, предупреждают столичные власти.

Движение по маршруту будет восстановлено после окончания репетиции, точное время не указано.

Стоит отметить, что аналогичные ограничения для транспорта будут введены 3 мая и 7 мая, когда также пройдет репетиция парада Победы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.04.17

В Подмосковье задержаны серийные расхитители могил. / Мосгорсуд приговорил генерала Сугробова к 22 годам «строгача». / «Русский всегда останется с нами». Назарбаев обещает не забыть русский язык после перевода Казахстана на латиницу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter