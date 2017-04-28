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Публикации за 28.04.17

Госсекретарь США остался недоволен переговорами в Москве: не договорились
Рекс Тиллерсон. Фото AP

Госсекретарь США остался недоволен переговорами в Москве: не договорились

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он ни чем не договорился с Москвой во время своей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Тем самым он опроверг предыдущие заявления о том, что переговоры прошли «продуктивно».

Комментируя свой последний визит в Россию, Тиллерсон подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне со времен Холодной войны и добавил, что «русские с этой оценкой согласны».

«Мы ничего не решили на той встрече», – сказал он в интервью радиостанции и добавил, что Россия должна решить, какую роль она хочет играть на мировой арене – позитивную или деструктивную.

Тиллерсон также отметил, что благодаря его опыту работы с Москвой (он был представителем нефтяной компании ExxonMobil в России) проблем во взаимопонимании с его российскими коллегами у него нет.

«Они знают, кто такой Рекс Тиллерсон, они работали со мной на протяжении долгих лет. Они знают, что я прямолинейный и откровенный – и это важно, потому, общаясь с российским руководством, я понял, что это именно то, что они уважают», – сказал он.

Напомним, визит Тиллерсона в Москву состоялся 12 апреля – после того, как в ночь на 7 апреля ВМС США совершили авиаудар по сирийскому аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс якобы в ответ на химическую атаку сирийского правительства в Идлибе.

Москва, Мария Вяткина

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