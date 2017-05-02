На 93-м году скончался писатель Анатолий Алексин

Публикации за 02.05.17

Накануне в Люксембурге на 93-м году жизни скончался известный советский детский писатель Анатолий Алексин. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Лиханов, сын писателя Альберта Лиханова.

Анатолий Гоберман (Алексин) родился 3 августа 1924 года в Москве. В начале Великой Отечественной войны вместе со матерью был эвакуирован на Урал в Каменск-Уральский, где работал ответственным редактором газеты «Крепость обороны».

Первый сборник повестей Алексина «Тридцать один день» вышел в 1950 году. Наиболее известные произведения писателя – «А тем временем где-то…» (1966), «Мой брат играет на кларнете» (1967), «В стране вечных каникул» (1966), «Позавчера и послезавтра» (1974), «Действующие лица и исполнители» (1975) и «Безумная Евдокия» (1976). Многие из книг были экранизированы и послужили основной для спектаклей.

За свою творческую деятельность он был удостоен множества наград, в том числе двух орденов Трудового Красного знамени и государственной премии СССР.

В 1993 году эмигрировал в Израиль, а с 2011 года жил в Люксембурге.

Алексин завещал похоронить себя в Москве.

Москва, Мария Вяткина

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