В Софине обнаружен склад с нелегальным вином

Публикации за 02.05.17

Сотрудники Росалкогольрегулирования при содействии полиции выявили в подмосковном Софрине нелегальный склад винодельческой продукции. Об этом сообщил пресс-центр Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

По данным ведомства, в помещениях хранилось более 5 тысяч бутылок продукции вина и порядка 35 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей, вместе с огромным количеством стеклянной тары и расходных материалов.

Вся выявленная сотрудниками Росалкогольрегулирования продукция была изъята и арестована.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.05.17

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