В Москву идет дождливое похолодание

Публикации за 02.05.17

В среду, 3 мая, в московский регион придет похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, столице и по области ожидается понижение температуры и дожди.

В ночь на 3 мая прогнозируются кратковременные дожди, температура опустится до +8 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов.

В четверг, 4 мая, ожидается переменная облачность, днем в Москве до +13, в Подмосковье – до +15.

В пятницу, 5 мая, погодные условия не изменятся, а в субботу, 6 мая, возможен небольшой дождь. Температура ночью может опуститься до +1 градуса, днем не превысит 14 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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