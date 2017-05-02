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Публикации за 02.05.17

Российская промышленность теряет темп и рабочую силу

Российская промышленность теряет темп и рабочую силу

Основные отрасли российской промышленности активно теряют темпы производства и рабочую силу: темпы снижения занятости вновь ускорились на фоне снижения объемов до минимума за восемь месяцев и падения уровня делового оптимизма. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Markit.

Сезонно скорректированный Индекс Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с мартовского показателя 52,4 балла и составил в апреле 50,8 балла, что стало вторым минимальным уровнем за текущую девятимесячную серию роста.

Как отмечают эксперты, понижение Индекса произошло на фоне замедления роста объемов производства и новых заказов, и ускорения сокращения рабочих мест в обрабатывающих отраслях.

«Деловые ожидания относительно роста объемов производства в ближайшие 12 месяцев существенно понизились до минимальных с января 2016 года. Индекс деловых ожиданий указал на максимальное снижение за 28 месяцев. Степень оптимизма в апреле была также ниже своего среднего исторического уровня», – говорится в исследовании.

Комментируя эту ситуацию, экономист компании IHS Markit Шиан Джонс отметила, что данные апрельского исследования свидетельствуют о потере динамики роста в российском производственном секторе. «Как объемы производства, так и новые заказы росли минимальными темпами за восемь месяцев. Между тем, деловые ожидания понизились, поскольку степень оптимизма была самой слабой с января 2016 года», – отметила эксперт.

По ее словам, HS Markit прогнозирует увеличение промышленного производства до 1,7% в 2017 году. Между тем, последние официальные данные за март указали на более слабый рост – 0,8% в годовом исчислении.

Москва, Анастасия Смирнова

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