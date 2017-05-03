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Публикации за 03.05.17

Российский художник арестован в Нью-Йорке: голым лежал в стеклянном ящике
Фото nydailynews.com

Российский художник арестован в Нью-Йорке: голым лежал в стеклянном ящике

В Нью-Йорке арестован 41-летний российский художник Федор Павлов-Андреевич, который голым залез в стеклянный ящик у Метрополитен-музея, где проходил бал Met Gala. Как пишет , этот перфоманс, который уже получил название «Подкидыш-5», он начал около 8:30 вечера 1 мая.

Как сообщается, на мероприятие его принесли два носильщика и поставили на ковровую дорожку около музея. Однако служба безопасности практически сразу накрыла его белой простыней и унесла.

Полицейские потребовали от Павлова вылезти из ящика, однако тот отказался, после чего пожарные были вынуждены распилить ящик. Затем художника завернули в простынь и отвезли в участок.

На следующий день, 2 мая, он был отпущен на свободу, однако, 5 мая, должен будет явиться в суд. По предварительной информации, Павлову предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Стоит отметить, что это уже пятый раз, когда Павлов устраивает этот перфоманс. Два года назад во время 56-й Венецианской биеннале художник провел свою первую акцию. Позже аналогичная история произошла на открытии Музея современной культуры «Гараж» в Москве, затем – на Christie's Vanity Fair party в Лондоне, и в прошлом году на Биеннале в Сан-Паулу. Ранее, до случая в Нью-Йорке, полиция не реагировала на художника.

Ранее в интервью прессе художник частично объяснил суть перфоманса. «Тут есть ассоциация с ребенком, которого мамаша бросила перед больницей и убежала, и вот лежит конверт – ненужный матери, ненужный больнице, не нужный никому», – сказал прокомментировал свои акции Павлов.

Нью-Йорк, Мария Вяткина

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