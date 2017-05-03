NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

В Москве готовы отменить последний школьный звонок

В Москве готовы отменить последний школьный звонок

В Москве готовы отменить в школах празднование «последнего звонка» и заменить его на обычную торжественную линейку. Как сказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова, это не самый яркий день для выпускников, передает агентство .

По ее словам, родительская общественность поддерживает позицию директоров школ, которые ранее выступили с инициативой запретить празднование «последнего звонка» для полноценной подготовки выпускников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«Последний школьный звонок» все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах», – сказала Мясникова.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.05.17

Российский художник арестован в Нью-Йорке: голым лежал в стеклянном ящике. / Самозанятых граждан хотят сделать невыездными и оставить без пенсий. Совет Федерации нашел способ вывести россиян из тени. / Опрос: доверие россиян к интернет-СМИ растет. На фоне снижения к теленовостям.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter