В Москве готовы отменить последний школьный звонок

Публикации за 03.05.17

В Москве готовы отменить в школах празднование «последнего звонка» и заменить его на обычную торжественную линейку. Как сказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова, это не самый яркий день для выпускников, передает агентство «Москва».

По ее словам, родительская общественность поддерживает позицию директоров школ, которые ранее выступили с инициативой запретить празднование «последнего звонка» для полноценной подготовки выпускников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«Последний школьный звонок» все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах», – сказала Мясникова.

Москва, Анастасия Смирнова

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