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Публикации за 03.05.17

День Победы в Москве будет холодным

День Победы в Москве будет холодным

День Победы в Москве ожидается холодным и облачным, вероятнее всего, понадобится «разгон облаков». Такой предварительный прогноз озвучил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Девятого мая ночные температуры от -4 до +1, днем от +5 до +10 градусов, осадки. Я думаю, что вероятность задействования самолетов с реагентами очень велика», – сказал он в комментарии «Интерфаксу».

По словам Вильфанда, к Москве идут холодные воздушные массы из Арктики, и на «вторых майских» праздниках они значительно испортят погоду. Уже 6 мая днем +11...13, а 7-8 мая столбики термометров ночью будут опускаться до 0 и ниже, а днем будет лишь +5...10 градусов. Все эти дни будет облачно и вероятны осадки. Такой же режим погоды, характерный по климату для начала апреля, с высокой долей вероятности сохранится и 9 мая: облачно, холодно и дождливо.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что прогноз на День Победы пока предварительный, и его в ближайшие дни будут уточнять. В частности, синоптикам предстоит определить тип облачности, который приближается к Москве.

Москва, Алексей Васильев

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