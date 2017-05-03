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Публикации за 03.05.17

Московские аэропорты приостановят работу на время репетиций парада Победы и 9 мая

Московские аэропорты приостановят работу на время репетиций парада Победы и 9 мая

В связи с проведением репетиций воздушной части парада Победы 4 и 7 мая и непосредственно Парада 9 мая в аэропортах Московского авиаузла будут введены ограничения на полеты. Об этом сообщила Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ.

В частности, аэропорт «Шереметьево» 4,7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10:20 до 11:00 мск. В эти же дни «Внуково» приостановит работу с 10:30 до 11:10 мск, а «Домодедово», «Раменское», «Остафьево» – с 10:40 до 11:10 мск.

«О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани были оповещены заранее посредством соответствующих NOTAM», – уточнили в госкорпорации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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