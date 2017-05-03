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Публикации за 03.05.17

С 10 мая «Шереметьево» «утонет» в дорожных пробках (СХЕМА)

С 10 мая «Шереметьево» «утонет» в дорожных пробках (СХЕМА)

С 10 мая вокруг аэропорта «Шереметьево» планируется ввести ограничения движения транспорта в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе («Шереметьево-1» и «Шереметьево-2»). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

В частности, от поворота на автодорогу Лобня – аэропорт «Шереметьево» до поворота на автодорогу Клязьма – Свистуха планируется одностороннее движение. Автобусные маршруты, следующие из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево, будут следовать в объезд через Международное и Ленинградское шоссе, и далее через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты из Лобни останутся без изменения.

Новый День: С 10 мая ''Шереметьево'' ''утонет'' в дорожных пробках (СХЕМА)

Схема нововведений с сайта Главного управления дорожного хозяйства Московской области

В управлении уточнили, что ограничения будут действовать до 31 июля.

Ремонт Старошереметьевского шоссе начался в июле 2016 года. Запланирована реконструкция автодороги общей протяженностью 7,2 км, в том числе строительство кольцевой развязки на месте пересечения Старошереметьевского шоссе и автодороги Клязьма – Свистуха длиной 1,7 км. Работы планируется завершить в 4 квартале 2017 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.05.17

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