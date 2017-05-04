Гидрометцентр: В московском регионе начинается черемуховое похолодание

Публикации за 04.05.17

В ближайшие дни в московском регионе ожидается изменение погоды: на смену солнечной прохладе придет аномальный для мая влажный холод. Как говорится в прогнозе Гидрометцентра России, в пятницу и с воскресенья остается угроза ночных заморозков, а также осадков не только в виде дождя, но и мокрого снега.

В пятницу, 5 мая, осадков не ожидается, но ночью температура понизится до 0 градусов в Москве, а по области – до -2. Днем прогнозируется до 14 градусов тепла в мегаполисе и до 16 – в Подмосковье.

В субботу, 6 мая, днем местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается до 7 градусов тепла, а в светлое время суток до 18-19 градусов при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 7 мая, ожидается резкое похолодание. Ночью местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха до 2…4 градусов в столице и -1…+4 – по области. Днем будет не теплее – до 10 градусов.

В понедельник, 8 мая, возможны небольшие осадки, а ночью температура воздуха понизится до -4 градусов, днем ожидается до +10.

Во вторник, 9 мая, ожидаются умеренные осадки. Ночью прогнозируется -2…+3, днем – всего лишь 3…8 градусов тепла. Атмосферное давление в этот день будет низким.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.05.17

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