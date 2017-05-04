Дождались: Путин поручил переселить всех россиян из разваливающихся домов

Публикации за 04.05.17

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с региональными властями разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года. Об этом глава государства сообщил на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Путин отметил, что проект закона по этому вопросу в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым. При этом президент попросил детально разобраться со случаями, когда «люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения», передает «Интерфакс».

На переходный период президент предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, а также финансово поощрять регионы за своевременное завершение программы по расселению аварийного жилья.

Федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв м жилья, признанного аварийным до 2012 года. Завершение программы намечено на сентябрь этого года. За время работы программы по всей стране было переселено более 860 тысяч человек из 13 млн кв м аварийных зданий.

Полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Петербург.

В 49 регионах программа реализована более чем на 70%, почти четверть территорий ее провалили. Как следует из отчета Счетной палаты России, наиболее проблемными территориями стали Тыва, где на начало 2017 года расселено только 19,4% общего объема, Амурская (38%) и Саратовская (51%) области, а также Карелия (46%) и Забайкальский край (47%).

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 04.05.17

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