Цену свидания в Москве оценили в 4,5 тысячи рублей / Эксперты составили рейтинг самых дорогих для жизни стран и городов

Публикации за 05.05.17

Немецкие экономисты подсчитали, что в Москве свидание обойдется влюбленным в $77 (4490 рублей). Согласно данным ежегодного исследования цен на различные товары и услуги Deutsche Bank, столица РФ занимает 35 место в этом рейтинге.

Данные были получены в ходе анализа стоимости поездки на такси, двух билетов в кино, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков и пары бокалов пива.

Самым дорогим городом для свиданий оказался швейцарский Цюрих, где пара потратит на один такой вечер $196 (11429 рублей). «Наш совет тем, кто в Цюрихе – или рано женитесь, или более внимательно отнеситесь к выбору партнеров для свиданий вслепую», – иронизируют авторы доклада.

Самой дешевой для свиданий оказалась столица Филиппин – Манила, где придется потратить $39 (2274 рубля).

Кроме того, в исследовании присутствуют данные по уровню жизни в городах и странах. Изучив доступность услуг здравоохранения, индекс покупательской способности населения, среднюю стоимость жизни, данные о безопасности, пробках, загрязнении воздуха и даже особенности климата, эксперты назвали самым лучшим городом по качеству жизни столицу Новой Зеландии Веллингтон.

В этом рейтинге Москва оказалась на 38 месте, уступив даже Стамбулу в Турции. Примечательно, что и в этом рейтинге последнее место занял Манила, оказавшись на 47 строчке списка.

Эксперты обратили внимание, что дороже всего вредные привычно обходятся жителям Осло в Норвегии, где «набор» из пяти бутылок или банок пива и двух пачек сигарет стоит $75 (4373 рубля). Россия в этом рейтинге поднялась на 4 пункта по сравнению с прошлым годом и сейчас занимает 33 позицию – в нашей столице придется потратить на это $29 (1691 рубль). Дешевле всего вредные привычки оказались для жителей Йоханнесбурга в Южной Африке – всего $14,5 (845 рублей).

Авторы доклада посчитали также, в какой стране Iphone7 стоит дороже всего. В этом рейтинге Россия замыкает первую тройку ($1086 – 63331 рубль), уступив только Турции ($1200 – 69 979 рублей) и Бразилии ($1115 – 65 тысяч рублей). Дешевле всего телефон стоит в Японии и США – по $815 (47527 рублей).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.05.17

Кроме Антальи: Росавиация отменила предупреждение по чартерам в Турцию. / В майские праздники в Подмосковье ограничат продажу спиртного. / В Подмосковье насчитали более 4 600 обманутых дольщиков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»