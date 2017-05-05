С 10 мая отменяются ночные аэроэкспрессы в «Шереметьево»

Публикации за 05.05.17

В связи с ремонтом на первом главном пути перегона Лобня – Марк Савеловского направления Московской железной дороги с 10 мая будут отменены ряд ночных электричек, а также аэроэкспрессы в «Шереметьево». Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Железнодорожники до 1 июня (кроме 12, 19 и 26 мая) будут вести ночные работы по смене рельсовых плетей – основных элементов верхнего строения бесстыкового или, как его еще называют, «бархатного» пути.

«Обращаем внимание, что в дни ремонта не будут курсировать два «аэроэкспресса» отправлением в 00:00 и 00:30 из аэропорта Шереметьево в Москву и один – в 23:30 из Москвы в Шереметьево», – говорится в сообщении МЖД.

Также изменится расписание незначительного количества пригородных электропоездов: несколько электричек, которые выполняют рейсы в основном в ночное время, проследуют по укороченному маршруту – будут выведены на участках Москва – Лобня и Марк – Лобня.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.05.17

Росстат заметил ускорившийся рост цен: подведи капуста, картофель и лук. / Чеченский министр: отказ от «Бессмертного полка» властей Таджикистана – лицемерие. «Это политика, а не традиции ислама». / Омбудсмен в РФ: тяжелобольных подсудимых нужно освобождать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»