Российских журналистов не пустили на «Евровидение»

Публикации за 07.05.17

Сегодня утром украинская погранслужба не пропустила двух журналисток российского издания, направлявшихся на «Евровидение». Об этом сообщил представитель ведомства Олег Слободян. По его словам, аккредитация на песенный конкурс не является документом, который дает право на посещение Украины.

Слободян подчеркнул, что запрет связан с тем, что журналисткам на три года запретили въезд на территорию страны за «нарушение законодательства Украины» после посещения Крыма.

Киев, Анастасия Смирнова

Киев. Другие новости 07.05.17

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