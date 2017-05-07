Британские СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить лондонский «Челси» Романа Абрамовича

Публикации за 07.05.17

Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и национальной сборной России Леонид Слуцкий является одним из основных претендентов в наставники лондонского «Челси», который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Как пишет британская газета The Sunday Express, на этом посту он может сменить итальянского тренера Антонио Конте, который почти наверняка возглавит испанскую «Барселону».

Издание отмечает, что Слуцкий с января живет в Лондоне в отеле «Челси». Его связывают почти 10-леитние дружеские отношения с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Он активно изучает английский язык, присутствует на тренировках команды и официальных играх.

Примечательно, что сегодня вице-президент «Барселоны» Жорди Местре заявил, что команда определилась с кандидатурой главного тренера, который по окончании сезона сменит Луиса Энрике. Однако имя нового наставника он не сообщил, отмечает РБК.

По словам Местре, сейчас называть имя нового главного тренера неэтично из уважения к нынешнему главному тренеру команды Луису Энрике.

«Мы уже сделали свой выбор. Имя нового главного тренера «Барселоны» определено. Называть его прямо сейчас мы не будем из уважения к Луису Энрике», – цитирует Местре Goal.com со ссылкой на испанский телеканал TV3.

Лондон, Анастасия Смирнова

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