День Победы в Москве стал самым холодным за послевоенный период / Потепление в столице можно ожидать только к выходным

Публикации за 10.05.17

День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю этого праздника. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля, что ниже предыдущего холодного рекорда в 1988 году, когда столбики термометров показали 6,5 градуса.

По данным Гидрометцентра России, ниже 10 градусов температура днем в Москве 9 мая была фиксирована в 1999 году, тогда она составила 7,5 градуса. При этом абсолютный утренний рекорд холода -5,6 градуса был почти 100 лет назад – в 1918 году.

Как отмечают синоптики, холодно в Москве будет в начале короткой рабочей недели: средняя суточная температура ожидается почти на 9 градусов ниже климатической нормы и соответствует началу апреля.

Не намного теплее будет в четверг и пятницу, 11 и 12 мая. При прояснениях днем воздух будет прогреваться до +12 градусов. При ночной температуре около 0 градусов погода будет холоднее положенной нормы градусов на 5-6, то есть соответствовать уже не началу апреля, а его середине.

С ростом атмосферного давления 11 мая осадки ожидаются небольшими, а 12 мая их может не быть вовсе. Только в выходные дни можно рассчитывать днем на 15-16 градусов, но возможны небольшие дожди, а ночная температура будет близка к нулю градусам, прогнозирует Гидрометцентр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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