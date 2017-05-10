Майский холод в Москве сдвинул график отключений горячей воды

Публикации за 10.05.17

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) в связи с холодной погодой в столичном регионе перенесло дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении МОЭК.

В компании пояснили, что проведение в профилактических работ на системах теплоснабжения, требующих отключения горячей воды, необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в отопительный период. Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

Предполагается, что в целом работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.

Узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение домов, жители Москвы могут с помощью информационного сервиса, размещенного на интернет-сайте компании.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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