Иркутское противостояние Левченко vs Ерощенко: окружение экс-губернатора замахнулось на финансовые потоки

Публикации за 10.05.17

В Иркутской области противостояние действующего губернатора Сергея Левченко и бывшего руководителя региона Сергея Ерощенко вылилось в борьбу за финансовые потоки. Окружение экс-главы области не оставляет надежды вернуть себе влияние через Законодательное собрание, где подавляющее число депутатских мандатов принадлежит «единороссам».

Заксобрание региона в первом чтении приняло законопроект о поправках к Уставу Иркутской области. Корректировки планируется внести в статьи 38 и 47 Устава, согласно которым дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан будут устанавливаться законами Иркутской области за счет средств регионального бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области на осуществление целевых расходов).

Суть поправок сводится к тому, что правительство области, высшее должностное лицо, лишается права устанавливать меры социальной поддержки, а устанавливать их будет Законодательное собрание. Авторы инициативы считают, что такие преобразования призваны упорядочить бюджетные расходы. Между тем на деле речь идет о перенаправлении финансовых потоков в пользу Заксобрания, где большинство за «Единой Россией». Таким образом в рамках Иркутской области может быть реализован проект парламентской республики, где фигура губернатора рискует оказаться номинальной.

Против принятия этого законопроекта выступил не только губернатор Сергей Левченко, но прокуратура области. Очевидно, что на уровне Конституции РФ каждая ветвь власти наделяется собственной компетенцией, и вмешательство одного органа власти в компетенцию другого может быть расценено как незаконное, но в итоге документ был принят в первом чтении. Таким образом, доработать непосредственно концепцию этого закона уже не представится возможным.

Комментируя ситуацию, полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Иркутской области Роман Буянов пояснил, «изменение законодательства относительно установления мер социальной поддержки – это не столько вопрос о противоречии законов, так как такого противоречия федеральному закону, по сути, нет, а о компетенции и оперативности действий органов власти».

Он также добавил, четкого разграничения, кто устанавливает меры социальной поддержки, нет не только на региональной уровне, но и на федеральном – и это не случайно. «Принятие исполнительными органами государственной власти решений о введении дополнительных мер социальной поддержки зачастую обусловлено необходимостью оперативного решения социально значимых задач», – подчеркнул Буянов.

По его словам, формально законодательство это не запрещает, чтобы депутаты Заксобрания придавали всем мерам социальной поддержки статус законов, но это чревато негативными последствиями.

«Например, в экстренных случаях – при авариях, пожарах, техногенных катастрофах, падеже скота, установление компенсаций и прочих выплат будет пробуксовывать и растягиваться на несколько месяцев. Потому что принять закон в каждом отдельном случае – это длительный процесс, состоящий из обсуждения, трёх чтений и внесения поправок. Да и парламентские каникулы тоже тут некстати. Иногда меры социальной поддержки требуют оперативности – поэтому и нужен «запасной аэродром» в виде полномочий губернатора и правительства быстро реагировать на различные эксцессы. Затруднительных ситуаций здесь не должно быть», – сказал Буянов и выразил надежду, что депутаты понимают особенность данной ситуации и готовы пойти на компромисс.

В то же время политолог, директор фонда «Интеграция» Сергей Мороз считает, что скандал вокруг этого законопроекта имеет глубокую политическую подоплеку. «Ситуация с этим законопроектом очень сложная и неоднозначная. Дело в том, что с политической точки зрения принятие указанных поправок является лишь очередным раундом противостояния окружения бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко, которое сейчас примкнуло к мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с действующей властью в регионе. Так как в этом нашумевшем в регионе законе речь идет о распределении мер финансовой поддержки населения, – это не что иное, как попытка того самого окружения бывшего губернатора вернуть себе хотя бы частично контроль над бюджетом области», – сказал он.

По его оценке, «то, насколько скандальным получилось рассмотрение в первом чтении, и сам факт того, что законопроект был принят, несмотря на протест прокуратуры, носит несколько отчаянный характер».

«Создается ощущение, что проигрывающая сторона цепляется за все, за что только возможно, лишь бы хоть немного расшатать позиции нынешнего губернатора», – считает Мороз.

«В рамках этого противостояния не могу не отметить, тот факт, что недавно в отставку были отправлены сразу четыре заместителя Бердникова. Вкупе с попыткой принятия сомнительного законопроекта это похоже на агонию команды, оставшейся от бывшего губернатора», – заключил эксперт.

Как ожидается, 17 мая Законодательное собрание планирует рассмотреть этот законопроект во втором чтении.

Иркутск, Алла Неверова

Иркутск. Другие новости 10.05.17

В Госдуме не поддержали идею налога на малодетность, но обсудить готовы. / Ученые: жизнь зародилась в гейзерах, а не в море. / Майский холод в Москве сдвинул график отключений горячей воды. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»