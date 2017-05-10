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Публикации за 10.05.17

В Москве возобновился отопительный сезон

В Москве возобновился отопительный сезон

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) сообщила о возобновлении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Как говорится в сообщении МОЭК, поводом для повторного отопительного сезона стала аномально холодная погода.

«В связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы», – говорится в сообщении.

Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня.

Ранее, в начале мая 2017 года, ПАО «МОЭК» в соответствии с решением правительства Москвы перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательно отключив отопление почти в 71 тысячи зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.05.17

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