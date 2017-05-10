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Публикации за 10.05.17

В «Домодедово» пытались провезти перуанский наркотик под видом лекарства

В «Домодедово» пытались провезти перуанский наркотик под видом лекарства

Сотрудники таможни в аэропорту «Домодедово» задержали 35-летнюю гражданку РФ, перевозившую из Перу «лекарство», которое, как показала проверка, оказалось опасным наркотическим веществом, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ФТС.

Как сообщается, у женщины, прибывшей в Москву рейсом из Мадрида, таможенники обнаружили пластиковую емкость с подозрительной жидкостью темно-коричневого цвета. Сама задержанная заявила, что путешествовала в южно-американской стране Перу, а в Россию прилетела транзитом через испанский Мадрид. По ее словам, эту самую жидкость она приобрела на одном из перуанских рынков как целебное средство от отравлений.

По итогам проведенной экспертизы было установлено, что в емкости находится наркотическое вещество тетрагидроканнабинол, которое получают из марихуаны.

Теперь путешественнице грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотических веществ.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.05.17

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