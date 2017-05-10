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Публикации за 10.05.17

Золотовалютные резервы России превысили $400 млрд

Золотовалютные резервы России превысили $400 млрд

По итогам апреля золотовалютные резервы России впервые с января 2015 года превысили $400 млрд и на 1 мая достигли $400,998 млрд – за месяц их объем увеличился на $3,1 млрд. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня Банк России.

Регулятор отмечает, что валютные резервы составляют в общей сложности $332,345 млрд. Их них $86,3 млрд вложены в долговые обязательства Федеральной резервной системы США (по данным на февраль 2017 года). Объем монетарного золота составляет $68,653 млрд.

Исторический максимум резерв был достигнут в начале августа 2008 года – $598 млрд, а после «грузинской войны» их объем периодически сокращался.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.05.17

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