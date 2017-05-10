ФАС рассматривает ходатайство о покупке 65,43% акций РБК

Публикации за 10.05.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о приобретении 65,43% акций РБК. Об этом сообщил начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Николай Карташов.

От кого именно поступило ходатайство, он не уточнил. «Ходатайство находится на рассмотрении. Комментарии после принятия решения по ходатайству», – уточнил RNS Карташов.

Ранее сообщалось, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин ведет переговоры с инвестгруппой «ОНЭКСИМ» о покупке медиахолдинга. В середине апреля он лично подтвердил, что планирует купить РБК. Тогда он говорил, что сделку осложняет только долг компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова.

Москва, Анастасия Смирнова

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