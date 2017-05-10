Генпрокуратура занялась проверкой пожарной безопасности в лесах

Публикации за 10.05.17

В связи с обострением пожароопасной обстановки Генеральная прокуратура организовала проверки в Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Приморском краях, а также Амурской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областей и Еврейской автономной области, где огонь нанес значительный вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан и их имуществу.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий особое внимание будет обращено на выполнение уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими органами и арендаторами лесных участков возложенных на них законом обязанностей по предотвращению негативных последствий природных пожаров.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в нынешнем году ситуация с природными пожарами является неудовлетворительной. На территории страны зарегистрировано свыше 2,3 тысячи лесных пожаров, огнем повреждено более 134 тысяч гектаров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.05.17

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