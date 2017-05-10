NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.05.17

Генпрокуратура занялась проверкой пожарной безопасности в лесах

Генпрокуратура занялась проверкой пожарной безопасности в лесах

В связи с обострением пожароопасной обстановки Генеральная прокуратура организовала проверки в Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Приморском краях, а также Амурской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областей и Еврейской автономной области, где огонь нанес значительный вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан и их имуществу.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий особое внимание будет обращено на выполнение уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими органами и арендаторами лесных участков возложенных на них законом обязанностей по предотвращению негативных последствий природных пожаров.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в нынешнем году ситуация с природными пожарами является неудовлетворительной. На территории страны зарегистрировано свыше 2,3 тысячи лесных пожаров, огнем повреждено более 134 тысяч гектаров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.05.17

ФАС рассматривает ходатайство о покупке 65,43% акций РБК. / Золотовалютные резервы России превысили $400 млрд. / В Подмосковье прокуратура лишит земли владельца, оградившего доступ к пожарному водоему.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter