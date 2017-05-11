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Публикации за 11.05.17

Корпорация Google оплатила антимонопольный штраф – почти полмиллиарда

Корпорация Google оплатила антимонопольный штраф – почти полмиллиарда

Корпорация Google Inc. оплатила административный штраф 438,067 млн, назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, 17 апреля, в Арбитражном суде Московского округа двухлетнее разбирательство между ФАС и корпорацией Google завершилось мировым соглашением, в рамках которого удалось найти механизм устранения последствий, ранее выявленных нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска.

Напомним, в сентябре 2015 года ФАС признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 закона о защите конкуренции – злоупотребление доминирующим положением, связанном с запретом на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений – предустановка – оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам – производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, – магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.05.17

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