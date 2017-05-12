Московская погода продолжает ставить антирекорды: зафиксирован самый холодный день за 45 лет

Публикации за 12.05.17

Аномальная погода в московском регионе продолжает преподносить сюрпризы. Минувший день, 11 мая, стал самым холодным за последние 45 лет. По данным синоптиков, среднесуточная температура достигла +2,4 градуса.

В последний раз так холодно 11 числа было в 1972 году. Тогда средняя за сутки температура оказалась +3,4 градуса, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что обычно среднесуточная температура воздуха в мае повышается: если 1 мая она составляет +10,4 градуса, то к 11 мая +12,1 градуса. Однако сейчас происходит все наоборот. 1 мая средняя за сутки температура составила +19,5 градуса, после чего начала понижаться и уже 11 мая ее значение стало равным +2,4 градуса.

Это уже не первый температурный антирекорд. Как сообщал ранее Гидрометцентр России, День Победы 9 мая в Москве стал самым холодным за послевоенную историю. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля, что ниже предыдущего холодного рекорда в 1988 году, когда столбики термометров показали 6,5 градуса.

Ниже 10 градусов температура днем в Москве 9 мая была фиксирована в 1999 году, тогда она составила 7,5 градуса. При этом абсолютный утренний рекорд холода -5,6 градуса был почти 100 лет назад – в 1918 году.

Стоит отметить, что накануне вечером в Москве наблюдалось еще одно необычное для мая погодное явление: на столичный регион обрушался мощный снегопад, после которого установился снежный покров. Больше всего осадков в Московской области выпало в Ново-Иерусалиме – 13 мм, на втором местами оказалась столичная метеостанция ВДНХ, там в осадкомеры метеорологов попало 12 мм небесной влаги, отмечает центр «Фобос». Таким образом, за 12 дней мая в Москве уже выполнена месячная норма осадков, которая составляет 51 мм.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.17

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