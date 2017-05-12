Орнитолог: Холод в Подмосковье не отразится на сезонной миграции птиц

Публикации за 12.05.17

Резкие перепады температур в Подмосковье не остановят процесс сезонной миграции птиц. Об этом сообщил орнитолог, кандидат биологически наук Владимир Мастеров. По его словам, по пути следования пернатые могут немного задержаться, но все равно доберутся до мест своего летнего базирования.

«Это не такое похолодание, которое могло бы заставить перелетных птиц развернуться обратно», – отметил эксперт, слова которого цитирует РИАМО.

Мастеров также добавил, что миграция запускается внутренними процессами птиц, которые являются для них врожденными. Принимая решение о перелете, пернатые не учитывают температуру воздуха, в большей степени они ориентируются на высоту солнца на горизонте и продолжительность дня.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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