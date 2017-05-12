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Публикации за 12.05.17

Пьяный узбек заминировал «Домодедово»: хотел избежать депортации из России

Пьяный узбек заминировал «Домодедово»: хотел избежать депортации из России

Минувшей ночью нетрезвый гражданин Узбекистана сообщил в полицию о минировании аэропорта «Домодедово», чтобы избежать депортации с территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что ранее суд постановил выдворить мужчину за пределы России. Перед полетом до Ташкента мужчина употребил большое количество спиртного. Когда посадка на рейс завершилась без его участия, он попытался покинуть территорию аэропорта, что было пресечено сотрудниками пограничной службы.

После этого мужчина снова предпринял попытку остаться на территории РФ. В ночь на пятницу он «анонимно» позвонил с личного мобильного телефона, заявив полиции, что аэропорт заминирован. В момент звонка злоумышленник вызвал подозрение у проходившего рядом патруля полиции и был задержан на месте.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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