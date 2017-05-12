В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности: ожидаются заморозки

Публикации за 12.05.17

«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе на субботу, 13 мая, в связи с неблагоприятными погодными условиями – ожидаются заморозки. Об этом сообщается в материалах Гидрометцентра России.

Согласно прогшнозу синоптиков, ночью возможна отрицательная температура. Также отмечается, что такой же уровень опасности объявлен также в 16 других областях страны – Ярославской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Курской, Рязанской, Костромской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.

Накануне на столичный регион обрушился сильный снегопад, в результате чего во многих районах области образовался снежный покров. Сегодня утром синоптики опубликовали предупреждение о возможной гололедице. Как отмечали синоптики, 11 мая в московском регионе стало самым холодным за последние 45 лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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