NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности: ожидаются заморозки

В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности: ожидаются заморозки

«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе на субботу, 13 мая, в связи с неблагоприятными погодными условиями – ожидаются заморозки. Об этом сообщается в материалах Гидрометцентра России.

Согласно прогшнозу синоптиков, ночью возможна отрицательная температура. Также отмечается, что такой же уровень опасности объявлен также в 16 других областях страны – Ярославской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Курской, Рязанской, Костромской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.

Накануне на столичный регион обрушился сильный снегопад, в результате чего во многих районах области образовался снежный покров. Сегодня утром синоптики опубликовали предупреждение о возможной гололедице. Как отмечали синоптики, 11 мая в московском регионе стало самым холодным за последние 45 лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана за публичные призывы к терроризму. / Холод в Подмосковье срывает посевную кампанию. Под угрозой оказался и урожай клубники. / Пьяный узбек заминировал «Домодедово»: хотел избежать депортации из России.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter