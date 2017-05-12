Экс-глава «Внешпромбанка» отправлена за решетку на девять лет

Публикации за 12.05.17

Сегодня Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента «Внешпромбанка» Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима за хищение порядка 114 млрд рублей у кредитной организации. Также признана виновной бывший вице-президент «Внешпромбанка» Екатерина Глушакова, она проведет в колонии 4 года.

Согласно приговору, решение по иску потерпевшей стороны («Внешпромбанка») в лице Агентства страхования вкладов к осужденным на сумму 113,525 млрд рублей будет принято по итогам гражданского судопроизводства, передает РАПСИ.

По данным следствия, Маркус совместно со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент – директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств «Внешпромбанка».

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили почти 114 млрд рублей.

На данный момент Беджамов находится в международном розыске. По данным СМИ, он может находиться в Монако, власти которого отказались его экстрадировать.

Маркус была арестована в декабре 2015 года. После того как собственный капитал «Внешпромбанка» резко сократился: банк не исполнил обязательства на сумму порядка 18 млрд рублей, а его клиенты столкнулись с трудностями при получении вкладов. Незадолго до этого в учреждении была введена временная администрация, а в январе 2016 года у банка была отозвана лицензия.

Летом 2016 года задолженность банка перед кредиторами составляла не менее 215 млрд рублей, сообщало Агентство по страхованию вкладов (спустя два месяца оно насчитало у ВПБ уже почти 229,9 млрд рублей задолженности), напоминает РБК.

Сообщалось, что в банке держали свои счета VIP-клиенты, в том числе Олимпийский комитет России. По данным Forbes, вкладчиками были также жена министра обороны Сергея Шойгу и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Источники РБК, близкие к Русской православной церкви, сообщали, что во «Внешпромбанке» зависло 1,5 млрд рублей Московской патриархии.

Дело Маркус и Глушаковой слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.05.17

Поездки россиян в Египет оказались под вопросом. Египтяне устали латать дыры в безопасности своих аэропортов. / Захарченко назвал целью ДНР «воссоединение с родиной». / В московском региолне объявлен «желтый» уровень опасности: ожидаются заморозки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»