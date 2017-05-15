Чемодан серебра из Катара задержан в «Домодедово»

Публикации за 15.05.17

Полторы сотни изделий из серебра было обнаружено сотрудниками таможни аэропорта «Домодедово» в чемодане 60-летней гражданки России, прилетевшей в столицу из Дохи. Об этом сообщил пресс-центра Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, во время досмотра багажа гражданки были выявлены ювелирные изделия из серебра с полудрагоценными камнями (броши, серьги, кольца и браслеты) общим количеством 155 экземпляров в упаковочных мешках. Общая стоимость этого груза оценивается почти в 300 тысяч рублей.

Женщина, у которой задержали груз, пояснила, что перевозит ювелирные изделия по просьбе своей знакомой и даже не интересовалась их назначением и стоимостью.

По словам таможенников, принимая во внимание характер и количество перевозимого гражданской багажа, эти товары явно были предназначены не для личных нужд. На данный момент все украшения изъяты на время дальнейших разбирательств.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.05.17

Путин обрушил акции «Газпрома». Прибыль газового монополиста оказалась «бумажной». / Глава РЖД попал в больницу в Китае. / Разработчик MP3 объявил о гибели формата. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»