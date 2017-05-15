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Публикации за 15.05.17

Чемодан серебра из Катара задержан в «Домодедово»

Чемодан серебра из Катара задержан в «Домодедово»

Полторы сотни изделий из серебра было обнаружено сотрудниками таможни аэропорта «Домодедово» в чемодане 60-летней гражданки России, прилетевшей в столицу из Дохи. Об этом сообщил пресс-центра Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, во время досмотра багажа гражданки были выявлены ювелирные изделия из серебра с полудрагоценными камнями (броши, серьги, кольца и браслеты) общим количеством 155 экземпляров в упаковочных мешках. Общая стоимость этого груза оценивается почти в 300 тысяч рублей.

Женщина, у которой задержали груз, пояснила, что перевозит ювелирные изделия по просьбе своей знакомой и даже не интересовалась их назначением и стоимостью.

По словам таможенников, принимая во внимание характер и количество перевозимого гражданской багажа, эти товары явно были предназначены не для личных нужд. На данный момент все украшения изъяты на время дальнейших разбирательств.

Москва, Алексей Васильев

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