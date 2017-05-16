В московском регионе снова объявлен «желтый» уровень опасности по погодным условиям

Публикации за 16.05.17

Сегодня из-за дождей и гроз при порывистом ветре в столичном регионе снова объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом говорится в материалах на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень, является третьим из пяти возможных, и означает, что погода может потенциально нести опасность. В материале также отмечается, что такой же уровень опасности объявлен в Тамбовской, Рязанской, Костромской, Ярославской, смоленской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областях страны.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни погоду в московском регионе будет определять циклон с активным атмосферным фронтом. При облачности ожидаются дожди, которые могут быть наиболее интенсивны в первой воловине дня.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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