NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.05.17

В московском регионе снова объявлен «желтый» уровень опасности по погодным условиям

В московском регионе снова объявлен «желтый» уровень опасности по погодным условиям

Сегодня из-за дождей и гроз при порывистом ветре в столичном регионе снова объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом говорится в материалах на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень, является третьим из пяти возможных, и означает, что погода может потенциально нести опасность. В материале также отмечается, что такой же уровень опасности объявлен в Тамбовской, Рязанской, Костромской, Ярославской, смоленской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областях страны.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни погоду в московском регионе будет определять циклон с активным атмосферным фронтом. При облачности ожидаются дожди, которые могут быть наиболее интенсивны в первой воловине дня.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

Террористы готовят обстрелы российских кораблей в Босфоре. Турция взяла побережье под охрану. / Клещи атакуют жителей Подмосковья: зафиксировано почти 900 укусов. / СМИ: В Подмосковье врач-психиатр набросился на больного.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter