Легендарный актер Владимир Этуш госпитализирован с сердечным приступом

Публикации за 16.05.17

Легендарный советский и российский актер Владимир Этуш госпитализирован в одну из клиник столичного региона с сердечным приступом, передает «Лайф».

По данным издания, что инцидент произошел в минувший понедельник. Вовремя подоспевшие медики сумели оказать актеру необходимую медицинскую помощь, а когда его состояние было стабилизировано, сам Этуш наотрез отказался оставаться в стенах медицинского учреждения и уехал на свою дачу.

По словам супруги артиста Елены Этуш, на данный момент с Владимиром Абрамовичем все хорошо и он чувствует себя нормально.

Владимир Этуш – участник Великой Отечественной войны, имеет звание народного артиста СССР и обладает многочисленными наградами и премиями. Фильмы, роли в которых доставались Этушу, по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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