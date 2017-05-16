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Публикации за 16.05.17

В США умер советский актер Олег Видов
Олег Видов. Кадр из кинофильма «Джентельмены удачи»

В США умер советский актер Олег Видов

В Калифорнии скончался известный советский актер Олег Видов, проживавший последние годы в Уэстлейк Виллидж. Об этом сообщила его супруга Джоан Борстин. По ее словам, причиной смерти артиста, которому было 73 года, стали осложнения после онкологической болезни, передает РИА «Новости».

Олег Видов – советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Он сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в таких лентах, как «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи» и других.

Известно, что в 1983 году Видов выехал в Югославию, а оттуда в 1985 году через Австрию и Италию – в США, где и жил в последние годы.

Уэстлейк Виллидж, Светлана Антонова

Уэстлейк Виллидж. Другие новости 16.05.17

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