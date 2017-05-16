Росприроднадзор снова проверяет Московский нефтезавод

Публикации за 16.05.17

Специалисты управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу проводят внеплановую проверку Московского НПЗ после получения жалоб граждан на запах сероводорода на прошедших выходных, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Как предполагается, проверочные мероприятия будут осуществляться в течение 20 дней.

В минувшие выходные Мосэкомониторинг зафиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы. Загрязнение атмосферы в вечерние и ночные часы фиксировалось в других частях столицы. Так, в районе Выхино-Жулебино уровень сероводорода превысил допустимый в три раза, в районе Косино-Ухтомский – в 2,85 раза, в районе Царицыно – в 1,1 раза.

В понедельник стало известно, что Московский НПЗ «Газпром нефти», расположенный на юге Москвы, остановил установку серы для проведения пуско-наладочных работ. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.05.17

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