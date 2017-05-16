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Публикации за 16.05.17

Путин разрешил ФСБ изымать земли и недвижимость
Фото: пресс-служба Кремля

Путин разрешил ФСБ изымать земли и недвижимость

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральная служба безопасности (ФСБ) наделяется правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости для государственных нужд. Соответствующий опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», – говорится в указе об изменении Положения о ФСБ.

Как следует из документа, реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

В пояснительной записке к проекту указа, подготовленному ФСБ, говорилось, что право изымать земли нужно спецслужбе для обеспечения безопасности в зонах с особыми условиями использования территорий и вблизи государственных границ.

Согласно действующей редакции Земельного кодекса, изъятие земельных участков для госнужд осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. В случае если на земельных участках, подлежащих изъятию, расположены объекты недвижимого имущества, то в отношении подобных объектов также принимается решение об изъятии.

Москва, Светлана Антонова

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