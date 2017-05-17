В Орехове-Зуеве пьяный мужчина задушил школьника

Публикации за 17.05.17

Сотрудники полиции в подмосковном Орехове-Зуеве раскрыли убийство 14-летнего подростка, тело которого было найдено накануне закопанным на территории города, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Тело погибшего 14-летнего подростка, пропавшего 8 мая, было обнаружено закопанным возле бытовки. Как выяснили следователи, несовершеннолетний был задушен после совместного распития спиртного в результате возникшего конфликта.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства подростка 34-летнего уроженца Узбекистана. Сообщается, что мужчина уже имеет судимость и временно является безработным, кроме того, в Подмосковье он проживает без регистрации. Во время беседы со следователями подозреваемый дал признательные показания.

Москва, Алексей Васильев

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