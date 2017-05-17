В Подмосковье по тревоге подняли полк С-400

Публикации за 17.05.17

Зенитный полк, на вооружении которого состоят новейшие системы С-400, был поднят по тревоге в Подмосковье. Во время учений расчет совершил условные пуски ракет, передает телеканал Минобороны России «Звезда».

В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи пусковых установок систем С-400 «Триумф», а также зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш к месту выполнения тренировочной боевой задачи. Завершив условные учебные пуски, колонна систем С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» направилась к новому позиционному району, отразив по пути атаку диверсионной группы противника.

Напомним, в конце прошлого месяца подразделения зенитно-ракетных систем С-400 и С-300, расчеты ЗРПК «Пацирь-С» и подразделения радиотехнических войск также проводили учения в Московской области. Тогда им пришлось отразить условный массированный налет авиации противника.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.05.17

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