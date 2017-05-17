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Публикации за 17.05.17

Кинорежиссер Федор Бондарчук стал главным почетным украинским земляком в России

Кинорежиссер Федор Бондарчук стал главным почетным украинским земляком в России

Известный кинорежиссер Фёдор Бондарчук избран почетным главой Украинских землячеств России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», стало известно на пресс-конференции членов организации в Москве, где прошел ее второй съезд.

Ранее сообщалось, что содействии Бондарчука на Украину была направлена гуманитарная помощь в детские дома Луцка, Запорожья и Харькова. Кроме того, медицинскую помощь получили ветераны войны в Афганистане и политзаключенные по делу «2 мая» в Одессе. В ответ на эти акции представители официального Киева выступили с инициативой запретить кинорежиссеру въезд на Украину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.17

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